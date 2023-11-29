Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, 1 Ocak - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 1 milyon 206 bin 767 Kıbrıslı Rum KKTC’ye geçiş yaptı. 2022'de aynı dönemde ise 1 milyon 30 bin 20 Rum KKTC'ye geçti.

2023 yılının ilk dokuz ayında 777 bin 397 Kıbrıslı Rum aracının Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini de kaydeden gazete, 2022 yılının aynı döneminde ise bu rakamın 658 bin 927 olduğuna işaret etti.

2023 yılının ilk dokuz ayında 1 milyon 7 bin 60 Kıbrıslı Türk’ün Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını ve bu rakamın 2022 yılının aynı döneminde ise 775 bin 411 olduğunu belirten gazete, 2023 yılının ilk dokuz ayında Güney Kıbrıs’a 399 bin 45 Kıbrıslı Türk aracının geçtiğini ve bu rakamın 2022 yılının aynı döneminde 319 bin 081 olduğunu ifade etti.

Bu yıl Eylül ayına kadar sınır kapılarından 2 milyon 213 bin 827 Kıbrıslı Türk ile Rum’un geçiş yaptığını ve bu rakamın 2022 yılının aynı döneminde 1 milyon 805 bin 431 olduğunu kaydeden gazete, bu istatistiksel verilere İngiliz Üsleri tarafından kontrol edilen “Pergama” (Beyarmudu) ve “Strovilya” (Akyar) sınır kapılarından Güney Kıbrıs’a geçiş yapan kişi ve araçların sayısının dahil olmadığını belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a ve Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a gidip gelen diğer ülke vatandaşlarının kayıt altına alınmadığını da ekledi.