Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

Saat 17.50 sıralarında, Sipahi'de Köprü Sokak üzerinde, Ayhan Teyyarecioğlu (E-19), yönetimindeki KS 274 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Yılmaz (E-56) yönetimindeki EA 848 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan EA 848 plakalı araç sürücüsü Mustafa Yılmaz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürerken, KS 274 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sinan Hürtaş (E-20), Furkan Yenmez (E-18) ve Nihat Teyyarecioğlu (E-16) tedbir amaçlı Yenierenköy Sağlık Merkezinde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.