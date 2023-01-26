Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesine dökülmek üzere getirilen hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulundu.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan B.S. zeytin bahçesine dökmek için bir çiftliğe hayvan gübresi siparişi verdi.

Getirilen gübreyi bahçesine yaymak isteyen B.S. kepçesine ceset takıldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

İlk olarak kimliği ve belirli ölçüde çürüdüğü için cinsiyeti tespit edilemeyen ceset Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada yapılan ön incelemede cansız bedenin 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi.

Ceset daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.