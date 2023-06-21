Türk Hava Yolları (THY) Şırdancı Mehmet olarak tanınan ve fenomen olmaya çalışan Mehmet Sur'a 6 ay bilet satmayacak.

Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti.

Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yedi. Sur'un uçağa şırdanları vücuda saklayıp getirdiği anlaşıldı. Sur, tişörtünün içinden limon da çıkarttı. Naylona sarılı şırdanları tişörtünün içinden çıkartan Şahıs, bu şırdanları yerken görülüyor.

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu. Video çekmek için yapılan hareketi mide bulandırıcı olarak niteleyenler tepkilerini gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi, yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı.

Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.