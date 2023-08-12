Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öğrenilmişti. Siroz teşhisi koyulan oyuncu Ufuk Özkan en son yaptığı açıklamada karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını dile getirmişti. Ünlü oyuncudan sevindiren haber geldi.

Özkan sağlık durumu hakkında; “Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam… En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam…” açıklamasını yapmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ufuk Özkan, setlere geri dönüyor. Ünlü oyuncu Fabrika Yapım imzalı “Benim Güzel Ailem” dizisiyle anlaşma yaptı. Özkan, ailenin dayısı Adnan Gözüaçık rolünü canlandıracak. Başarılı oyuncu, cast direktörlüğünü Yelda Gürkan‘ın yaptığı dizinin 8. bölümünde kadroya dahil olacak.

