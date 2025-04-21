DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi sürüyor. Kalp krizi ve aort yırtılması sonrası 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Önder, yoğun bakımda tutuluyor.

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yoğun bakımdaki tedavi sürecinin altıncı gününde sürdüğü kaydedildi.

KALBİNİN SAĞ KISMI KASILMAYA BAŞLADI

Hastanenin açıklamasında, Önder'in göğsünün yeniden açıldığı ve cerrahi alanın temiz olduğunun görüldüğü belirtildi. Açıklamada daha önce kasılmayan, kalbin sağ kısmının kasılmaya başladığı ifade edildi.

"HASTAMIZ KALP DESTEK CİHAZINA BAĞLI"

Önder'in durumunun stabil olduğu belirtilen açıklamada, hastanın halen kalp destek cihazına bağlı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı." ifadelerine yer verildi.

"NÖROLOJİK ENDİŞELER SÜRÜYOR"

"Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil." denilen açıklamada, doktorların nörolojik açıdan endişelerinin sürdüğüne dikkat çekildi.

"REFLEKSLERİ İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL"

Hastanenin açıklamasının ardından doktorları da bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. O günden beri hastamızın durumu stabil, tansiyonu iyi." dedi.

Önder'in şuurunun halen kapalı olduğunu, reflekslerinin istenilen seviyede olmadığını belirten Çiftçi, "Hastamız nörolojik olarak baktığımızda bizleri ciddi endişelendiriyor. Ciddi bir zamana ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

"NÖROLOJİK DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR"

Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise sürecin beklendiği gibi ilerlediğini söyledi. "Birçok parametre var. Her şeyi ince ince ayarlayarak bunu götürüyoruz." diyen Sağbaş, "Gidişhat kalp açısından söylemek gerekirse iyiye gidiyoruz. Nörolojik durumu belirsizliğini koruyor." şeklinde konuştu.