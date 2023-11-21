Bursa’da sırtında taşıdığı el arabasıyla villaya giren hırsız, içinde mücevher bulunan çelik kasayı çaldı.

Olay, 14 Kasım’da saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

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Y.R.Ü.’ye ait villaya sırtında taşıdığı el arabası ile gelen kişi, kimsenin olmadığını anlayınca balkon kapısını kırıp, içeri girdi.

2 saat evde kalıp, giysi dolabından çelik kasa çalan şüpheli, kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, Doburca Caddesi’nden taksiye binen şüphelinin kar maskeli B.A. olduğunu belirledi.

7 gün süren çalışma sonrası yakalanan B.A.’nın evinde yapılan aramada, 5 milyon lira değerinde mücevher; üst aramasında da Y.R.Ü.’ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi.