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7 gün süren çalışma sonrası yakalanan B.A.’nın evinde yapılan aramada, 5 milyon lira değerinde mücevher; üst aramasında da Y.R.Ü.’ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, Doburca Caddesi’nden taksiye binen şüphelinin kar maskeli B.A. olduğunu belirledi.

Y.R.Ü.’ye ait villaya sırtında taşıdığı el arabası ile gelen kişi, kimsenin olmadığını anlayınca balkon kapısını kırıp, içeri girdi.

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