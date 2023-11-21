Bursa’da sırtında taşıdığı el arabasıyla villaya giren hırsız, içinde mücevher bulunan çelik kasayı çaldı.
Olay, 14 Kasım’da saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi.
Y.R.Ü.’ye ait villaya sırtında taşıdığı el arabası ile gelen kişi, kimsenin olmadığını anlayınca balkon kapısını kırıp, içeri girdi.
2 saat evde kalıp, giysi dolabından çelik kasa çalan şüpheli, kaçtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, Doburca Caddesi’nden taksiye binen şüphelinin kar maskeli B.A. olduğunu belirledi.
7 gün süren çalışma sonrası yakalanan B.A.’nın evinde yapılan aramada, 5 milyon lira değerinde mücevher; üst aramasında da Y.R.Ü.’ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi.