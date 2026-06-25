Mahkemede olguları aktaran polis memuru Halil İbrahim Gizmen, zanlının 22 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da, Çankaya Sokak üzerindeki bir ikametgahın önünde 130 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğunu söyledi.

Kardeşine Şişeyle Saldırdı

Polis, zanlının elinde bulunan camdan mamul boş içki şişesiyle, alkol almasını engellediği gerekçesiyle kardeşi M.A.’nın sağ omzuna vurduğunu belirtti. Saldırı sonucu M.A.’nın omzunda yatay şekilde 4 santimetrelik kesi oluştuğunu ve yaralandığını kaydetti.

Polise Bağırıp Çağırdı

Polis memuru, olay yerine gelen ekipleri gören zanlının “Ben hata yapmadım” diye bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattığını, ayrıca ellerini gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu ifade etti.

Zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını belirten polis, ilk etapta mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi.

Şikayet Geri Çekildi

Soruşturma kapsamında 4 tanığın ifadesinin alındığını aktaran polis, olayla ilgili şikayetin geri çekildiğini açıkladı.

Polis ayrıca zanlının 24 Ağustos 2024 tarihinden bu yana çalışma izni olmaksızın ülkede bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Bir Ayı Aşmayan Süreyle Cezaevine Gönderildi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.