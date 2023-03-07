"OLUMSUZ BİR DURUM YOK" Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, AA muhabirine, depremin ardından ilçede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasarlı binalarla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yazıcı bu yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 17.18'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.