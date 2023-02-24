Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas 'nın Gürün ilçesinde saat 19.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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