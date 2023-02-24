Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'nın Gürün ilçesinde saat 19.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'nın Gürün ilçesinde saat 19.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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