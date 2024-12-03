Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, adeta donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması dikkat çekti. Dondurucu soğukların etkisiyle kedinin yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmının buzlandığı görüldü.

Beyaz örtüyle kaplanan travertenlerde, sıcak suyun soğuk havayla buluşmasıyla oluşan buhar ise görsel şölen sunuyor.

Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale, doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Yaz aylarında binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan Altınkale , kış mevsiminde de eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.