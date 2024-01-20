AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 01.27 sıralarında merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sarsıntının derinliği 5.3 kilometre olarak bildirildi.

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

An itibariyle herhangi olumsuz bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada, “İlimiz Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.