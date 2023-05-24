Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının, halk örgütü kadrolarında görevli 1963 doğumlu halk örgütü mükelleflerine yönelik hizmet belgesi ve plaket takdim törenleri yarın başlıyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre törenlerin ilki, yarın akşam, Lefkoşa Bölge Müdürlüğü mükelleflerine yönelik olarak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefkoşa Yenişehir binasında 20.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Bu yıl düzenlenecek hizmet belgesi takdim törenlerinde toplam 841 mükellefe hizmet belgesi takdim edilecek. Hizmet belgesi takdim törenleri, 20.00-22.00 saatleri arasında aşağıdaki programa göre icra edilecek:

“25 Mayıs 2023 Perşembe akşamı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Halı Sahası Yenişehir / Lefkoşa’da.

01 Haziran 2023 Perşembe akşamı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı / Gazimağusa’da.

08 Haziran 2023 Perşembe akşamı Girne Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Kongre Salonu / Girne’de.

15 Haziran 2023 Perşembe akşamı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu / Kalkanlı ’da.

20 Haziran 2023 Salı akşamı Lefke Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü / Denizli’de.

22 Haziran 2023 Perşembe akşamı İskele Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Sivil Savunma İskele Bölge Müdürlüğü / İskele’de”