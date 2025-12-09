Yaşanan yoğun yağışların ardından oluşan su taşkınlarına hızlı şekilde müdahale eden ekipler, özellikle Boğaz, Pınarbaşı, Kanlıköy, Dikmen ve Gönyeli bölgelerinde aktif görev üstlendi.

Yapılan açıklamada, Sivil Savunma ekiplerinin belediyeler ve İtfaiye ile koordineli biçimde hareket ettiği belirtilerek, bölgelerde araçlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı, su baskını riski bulunan yapılardan tahliyelerin gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca bazı noktalarda su birikmesine yol açan tıkanıklıklara müdahale edilerek su tahliye çalışmalarının ortak ekiplerle sürdürüldüğü bildirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı, yağışların etkilerine karşı tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu vurgulayarak, sahadaki çalışmaların gelişmelere göre kesintisiz şekilde devam edeceğini duyurdu.