Teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Serdar Topraktepe'nin yönetiminde Hatayspor'a konuk oldu. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Ev sahibi takım 29. dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle öne geçerken, siyah beyazlılar bu gole 41. dakikada Ciro Immobile ile karşılık verdi.

Beşiktaş Süper Lig'deki puanını 22'ye çıkardı ve 5. sırada yer aldı. Hatayspor ise 8 puanla 18. basamakta bulunuyor.

12 SARI KART ÇIKTI

Hakem Kadir Sağlam 12 kez sarı kartına başvurdu ve bu sezon bir maçta en fazla sarı kart çıkarma rekoruna imza attı. Hatayspor'dan 9, Beşiktaş'tan ise 3 Futbol sarı kart gördü.

CHAMBERLAIN SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusuı Alex Oxlade Chamberlain bu sezon ilk kez forma giydi. Giovanni van Bronckhorst döneminde forma yüzü göremeyen Chamberlain, teknik sorumlu Serdar Topraktepe tarafından 78. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil edildi.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Beşiktaş'ın Süper Lig'deki galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Siyah beyazlıları bu süreçte 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Beşiktaş son galibiyetini 20 Ekim'de Konyaspor'u 2-0 yenerek elde etmişti.