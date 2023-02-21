Siyaset ve Hukuk camiasının duayen ismi Orhan Zihni Bilgehan hayatını kaybetti.

Bilgehan, Perşembe günü Gazimağusa'da Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Bilgehan’ın vefatını duyurdu.

Hasipoğlu, “Bilgeliği ve nezaketi ile hepimize örnek olmuş, değerli büyüğümüz Orhan Zihni Bilgehan’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

BİLGEHAN KİMDİR

29 Ağustos 1929 yılında Mağusa kazasına bağlı Yeşilköy'de doğdu.

Londra'da Hukuk tahsili yaptı ve 1954 yılında avukatlığa başladı. Türk Cemaat Meclisinin ilk üyelerindendir.

24 Ekim 1960'da Cemaat Meclisi Üyeliğinden ayrılarak Kaza Hakimi tayin edilen Orhan Zihni Bilgehan, 1968'de Mağusa Kaza Mahkemesi Reisliğine atandı.

12 Mart 1973 tarihinde Eğitim Bakanlığına getirilen Orhan Zihni Bilgehan, 1 Ocak 1976'da bu Bakanlıktan ayrılarak, Yüksek Mahkeme Hakimliğine atandı.

1976 Haziran’ında da Genel Seçimlerine katılmak için bu görevden ayrıldı ve Ulusal Birlik Partisinden Gazi Mağusa Milletvekili olarak Melis’e girdi.

K.T.F.D.'de "Devlet ve İçişleri Bakanı", daha sonra da "Savunma Bakanı" olarak görev yaptı ve Kasım 1978'de kendi isteği üzerine Bakanlıktan istifa etti.

1981 Genel Seçimlerinde UBP Gazimağusa adayı olarak ikinci dönem milletvekilliğini kazanan Bilgehan, aynı yıl Yüksek Adliye Kurulu Üyeliğine de seçilmiş ve bu görevlerini birlikte yürütmüştür.

KKTC Kurucu Meclis'i Üyeliği sırasında oluşturulan (2. Nejat Konuk Hükümeti) kabinede de "Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı" olarak görev alan Bilgehan, bu tarihlerden sonra aktif politikada görülmemiştir.