TASR haber ajansının bildirdiğine göre Slovakya Başbakanı Robert Fico, Handlova kentindeki kabine toplantısının ardından açılan ateş sonucu yaralandı.

TA3 yayın kuruluşu da dört el ateş açıldığını, birinin başbakan Fico'nun karnına isabet ettiğini bildirdi.

Fico, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, birkaç el silah sesi duyduğunu ve bir adamın polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Ayrıca güvenlik görevlilerinin bir kişiyi, bir arabaya iterek uzaklaştırdığı belirtildi.

BİR KİŞİ DAHA YARALANDI

Slovak Cumhurbaşkanı da Fico'ya yönelik "acımasız" saldırıyı kınadı, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çekya Başbakanı Petr Fiala da Fico'nun vurulması haberinin şok edici solduğunu söyleyerek, acil şifa diledi.

Slovak acil servisi de Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki bir adamın da vurulduğunu ve helikpoter sevk edildiğini bildirdi. Eylemin hala devam ettiği açıklandı.