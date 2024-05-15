Yeni bir müzakere sürecinin ortak zemin varsa başlayabileceğini, bunun olmadığını gördüğü için Holguin’in çerçeve dışına çıktığını belirten Tatar, “görev ve yetkilerinin dışındaki bu hareketin hiç hoş olmadığını” söyledi.

Tatar, KKTC’nin ortaya koyduğu ve Türkiye’nin desteklediği siyasi değişikliğe karşı alınan tavrın hoş olmadığını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de katıldığı “Burası Önemli” programında, soruları yanıtladı.

Egemenlik ve eşit uluslararası statüden vazgeçilemeyeceğini yineleyen Tatar, “Varlığımızın teminatı egemenliğimiz ve devletimizdir. Buradaki farklı menfaatler, meseleler ve çevredeki gelişmelere karşı Kıbrıs halkının mutluluğu önemlidir. İş artık başka yerlere geldi ve eski defterleri açmaya hiç gerek yoktur. Egemenliğimizden ve eşit uluslararası statüden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“KKTC’yi tanıyın şartı koşmadık”

Holguin’in temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Ortaya koyduğumuz siyasi değişikliğe karşı alınan tavır hoş değil” diyerek Holguin’e KKTC’yi tanıyın şartı koşmadık, direkt ticaret, direkt uçuş ve direkt temas taleplerimizi ilettik, bu hakların verilmesi halinde süreci daha ileriye taşıyabileceğimizi söyledik” dedi. Holguin’in bunu olumlu bulduğunu belirten Tatar, yapıcı bir şekilde ve “işi nasıl daha ileriye götürebiliriz” düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Tatar, Güney Kıbrıs’ın arkasında AB varken KKTC’nin de arkasında Türkiye olduğunu, kalıcı bir anlaşma için TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi Kıbrıs’ın gerçeklerine bakmak gerektiğini anımsattıklarını da anlattı.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü ile iki devletin işbirliğinde bir anlaşma istediklerini dile getirdiklerini ifade eden Tatar, 6 aylığına görevlendirilen kişisel temsilcinin de ortak zemin olup olmadığını görmek amacıyla temaslar yaptığını hatırlattı.

Kıbrıslı Türklerin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ortağıyken silah zoruyla dışarıya atıldığını hatırlatan Tatar, dışa atılan Kıbrıs Türkü’nün özden gelen haklarıyla bir Cumhuriyet kurduğunu, ancak hala ambargo ve izolasyonların sürdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’in raporunda gerçekleri yazmasını beklediğinin altını da çizdi.

Tatar, 3 buçuk yıl önce ortaya konulan siyasetin çiğnenmesinin söz konusu olamayacağına işaret ederek, “Ben bile bile oraya gitmem. Egemen eşitliğimiz, eşit uluslararası statümüz teyit edilirse o zaman gideriz” dedi.