Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir’de organize edilen Edip Akarsu U16-U18 Türkiye Şampiyonası’nda ikinci gün yarışları gerçekleştirildi. Şampiyonaya baraj geçerek ferdi olarak katılım gösteren Sofia Bradley, uzun atlama branşında Türkiye üçüncüsü oldu. 400 metre finalinde yarışan Ada Kafa beşinci, Arda Yurttaş ise altıncı olarak finali tamamladı.

SOFİA BRADLEY’DEN TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Ülkemizde elde ettiği baraj derecesi ile şampiyonaya ferdi katılma hakkı elde eden Sofia Bradley, U16 kızlar uzun atlama branşında elde ettiği 5.41’lik derecesi ile Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Düzenlenen törenle Bradley’e madalyasını KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı takdim etti.

ADA EN İYİSİ İLE BEŞİNCİ, ARDA ALTINCI

Şampiyonanın ilk gününde U18 400 metre serilerinde elde ettikleri derecelerin ardından Ada Kafa ve Arda Yurttaş ikinci günde final için piste çıktı. Ada Kafa 58.15’lik derecesi ile finali beşinci olarak tamamlarken, ilk gün koştuğu kişisel en iyi derecesini de geliştirdi. Arda Yurttaş ise finalde 50.50’lik performansı ile altıncı oldu.

DİĞER DERECELER

Şampiyonanın ikinci gününde Arabella Bradley U16 kızlar 100 metre engelli branşında 15.31’lik derece elde ederken bu derece sporcunun finale yükselmesi için yeterli olmadı. U16 erkekler 100 metre engelli branşında yarışan Nasuh Uyanık ise 14.55’lik derecesi ile finale yükselemeyen bir diğer isim oldu. U16 kızlar uzun atlama branşında yarışan Sezgin Şeren ise 5.01’lik derecesi ile 12’nci olarak yarışı tamamladı.