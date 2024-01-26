Ülkenin, bugünden itibaren önce serin ve nemli, daha sonra ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün parçalı bulutlu ve yer yer sağanak etkili olacak. Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Pazartesi parçalı ve çok bulutlu hava durumunun yanında yer yer sağanaklar etkili olacak, yağmurlu hava yerini Salı parçalı çok bulutlu ve Çarşamba da az bulutlu havaya bırakacak.

En yüksek hava sıcaklıkları önceleri iç kesimler ve sahillerde 16 -19 sonraki günler 12-15 derece santigrat dolaylarında seyredecek, rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.