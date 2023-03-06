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Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde Sırdaş Mobilya mağazasında çıkan yangın hakkında açıklama yaptı.

 Ali Kamacıoğlu, yangının kontrol altına alındığını ve  soğutma çalışmaları yapıldığını söyledi.