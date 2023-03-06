Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde Sırdaş Mobilya mağazasında çıkan yangın hakkında açıklama yaptı.
Ali Kamacıoğlu, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaları yapıldığını söyledi.
Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde Sırdaş Mobilya mağazasında çıkan yangın hakkında açıklama yaptı.
Ali Kamacıoğlu, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaları yapıldığını söyledi.
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