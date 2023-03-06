Ali Kamacıoğlu, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaları yapıldığını söyledi.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde Sırdaş Mobilya mağazasında çıkan yangın hakkında açıklama yaptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.