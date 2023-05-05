Kolombiya’nın Medellin şehrindeki bir sokakta kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çevresindekilere aldırış etmeden sokak ortasında yakınlaşan çifte ait görüntüler ülkenin gündemine yerleşti. Sosyal medyadan gündem yaratan görüntülerin ardından polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

TEPKİ YAĞMURUNA TUTULDU



Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere ilişkin tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Şehir parçalanıyor. Bu nasıl bir görüntü” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gördüklerime inanamıyorum. Bu insanlık nereye gidiyor?” yorumunu ekledi.