Alithia gazetesi, İlias’a göre bu yıl, geçen yıla göre daha fazla çocuğun, solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatarak tedavi gördüğünü ve günde 6 ila 8, hatta bazı günler daha fazla çocuğun hastaneye yatışının yapıldığını yazdı.

Habere göre İlias, şu anda görülen çoğu vakanın RSV virüsü kaynaklı bronşit olduğunu kaydederek, hastanede tedavi gören hastaların yarısından fazlasının 12 aydan küçük bebekler olduğunu söyledi.

İlias, en fazla görülen ikinci vakanın ise bakteriyel pnömoni olduğunu ifade etti.