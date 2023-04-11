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Gazdan etkilenen işçilerden Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut ise tedavi edilmek üzere Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen işçilerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

Soma Eynez Mahallesi'ndeki özel bir şirketin işlettiği Maden ocağında, saat 05.00 sıralarında, çalışma alanı açmak için kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Patlama sonrası oluştuğu değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilenen işçilerden 2 çocuk babası Tevfik Pazarcık (30), olay yerinde hayatını kaybetti.

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