Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 10 ilde toplam can kaybı 1541'e yükseldi, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açılama yapan Erdoğan, "Son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık." dedi. Deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyleyen Erdoğan, "Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz" diye konuştu.

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları takip ediyor.