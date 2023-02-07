Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ay geçerli olmak üzere 10 ili kapsayan OHAL ilan edildiğini duyurdu.

AFAD, saat 19.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 721 kişinin yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Pek çok ülke, arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım için seferber oldu.