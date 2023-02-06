Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

GAZİANTEP'TE 6,4'LÜK DEPREM

Bu depremden 9 dakika sonra merkez üssü Gaziantep Nurdağı olan 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

YIKILAN BİNALAR VAR

Kahramanmarş'ta meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da da yıkılan binalar olduğu bildirildi.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

"BÖLGEDE SON YILLARIN EN BÜYÜK DEPREMİ"

Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Kıbrıs, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.