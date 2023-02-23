Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay bu kez 6,4 büyüklüğündeki bir deprem ile sallandı.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu. Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem meydana geldi. 5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise can kaybının 42 bin 310'a yükseldiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.