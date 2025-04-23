Depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

12.49'da meydana gelen şiddetli deprem Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildi.

Korkutan deprem dolayısıyla vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

Bakan Yerlikaya: Tüm ekipler saha taramalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'de meydana gelen depremin ardından tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu.

"İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

4,4 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem daha

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.13'te 3,9, 12.49'da 6,2 ve son olarak 12. 51'de de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan önemli uyarı

AFAD sosyal medya hesabından deprem sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin önemli bir uyarı grafiği paylaştı.

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."