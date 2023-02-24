Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay bu kez 6,4 büyüklüğündeki bir deprem ile sallandı.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16.7 kilometre derinlikte oldu. Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem meydana geldi. 5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 218 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, bölgede yaklaşık 3 dakika arayla toplam 8 bin 550 artçı meydana geldiğini söyledi.