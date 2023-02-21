Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Hatay’da meydana gelen depremlerde toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Soylu, 18’i ağır, 562 kişinin ise yaralandığını ifade etti.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Hatay’da meydana gelen depremlerde toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Soylu, 18’i ağır, 562 kişinin ise yaralandığını ifade etti.
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