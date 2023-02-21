Can kaybı 42 bini aştı Can kaybı 42 bini aştı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Hatay’da meydana gelen depremlerde toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, 18’i ağır, 562 kişinin ise yaralandığını ifade etti.