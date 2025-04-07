Trendyol Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Kasımpaşa 14. dakikada Ben Ouanes ile öne geçti. Gedson 90. dakikada penaltıyı gole çevirerek skora eşitliği getirdi. Gedson Fernandes, Beşiktaş kariyerinde ilk kez penaltı kullandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 48 puana yükseldi ve Samsunspor'un yenildiği haftada farkı daha fazla indirme şansını değerlendiremedi. Samsunspor 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise 39 puanla 8. sırada yer aldı.