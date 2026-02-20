Japonya'nın İçikawa şehrinde bulunan bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Punch isimli maymun, annesi tarafından terk edildi. Yalnız kalan maymun için hayvanat bahçesi görevlileri Punch'a yapay bakım sağlayarak büyüttü. Birkaç ay sonra Tokyo Maymun Dağı'ndaki doğal ortamına salınan yavru maymuna eşlik etsin diye peluş orangutan şeklinde bir oyuncak verildi. Oyuncağını bir dakika bırakmayan Punch'ın o halleri tüm dünyada viral olmuştu.

Sosyal medyada yeni yayılan görüntülerde Punch diğer maymunlar tarafından zorbalanıyor ve şiddete maruz kalıyor. İzleyen herkesi derinden üzen bu görüntülerde Punch maymunların yanından kaçıyor ve peluş oyuncağına sarılıyor. Punch'ın kendini sakinleştirmeye çalıştığı o anlar izleyenlerin yüreğine dokundu. Pek çok kişi Punch’ın gözlerindeki korkuya ve yalnızlığa dikkat çekti.

Bu görüntülerden sonra ünlü kardeşler Andrew Tate ve Tristan Tate, maymun Punch’ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti.

Punch'ın bakıcısının yaptığı açıklamaya göre yeterinde yemek yemediğini ve yalnızlık çektiğini öğrendik. Şimdi tüm dünya Punch hakkındaki yeni gelişmeleri merakla bekliyor.