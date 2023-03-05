Çocuktan Al Haber programının neşeli isimlerinden biri olan Efe Koçyiğit şimdilerde 12 yaşında oldu. Eski görüntüsünden eser kalmayan Efe Koçyiğit'i görenler tanıyamadı. Instagram'ın yanı sıra YouTube hesabı da olan Efe Koçyiğit yemek videoları yüklüyor. İşte Efe Koçyiğit'in son hali...

ON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Tavırları ve iştahına düşkün olmasıyla bir zamanlara damga vuran Efe Koçyiğit yeniden gündeme geldi.

Çocuktan Al Haberi'nin afacan Çitos Efe'si Efe Koçyiğit kocaman oldu! Son halini görenler tanıyamadı: 'Maşallah sana'

Bir zamanların popüler ismi Koçyiğit artık 12 yaşında...

Çocuktan Al Haberi'nin afacan Çitos Efe'si Efe Koçyiğit kocaman oldu! Son halini görenler tanıyamadı: 'Maşallah sana'

Programda tavırlarıyla dikkat çeken Koçyiğit en sevdiği yemeklerin ayran çorbası, yoğurt çorbası, tavuk pilav ve dolma olduğunu söylemişti.

Çocuktan Al Haberi'nin afacan Çitos Efe'si Efe Koçyiğit kocaman oldu! Son halini görenler tanıyamadı: 'Maşallah sana'

Programın yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.

YouTube hesabında mısır patlatma, kek yapma, smoothie yapma videoları bulunuyor.

Çocuktan Al Haberi'nin afacan Çitos Efe'si Efe Koçyiğit kocaman oldu! Son halini görenler tanıyamadı: 'Maşallah sana'

Koçyiğit'in son halini görenler, 'Maşallah sana', 'Elimizde büyüdü kerata' gibi yorumlar yaptı.

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Çocuktan Al Haberi'nin afacan Çitos Efe'si Efe Koçyiğit kocaman oldu! Son halini görenler tanıyamadı: 'Maşallah sana'

Çocuktan Al Haberi'nin afacan Çitos Efe'si Efe Koçyiğit kocaman oldu! Son halini görenler tanıyamadı: 'Maşallah sana'