Meirivone Rocha Moraes ve Moraes'in annesi tarafından yapılan bez bebek kocası Marcelo, TikTok'taki paylaşımında ikinci çocukları için 40 kişilik cinsiyet açıklama partisi düzenledi. Moraes cinsiyet partisinde iki çocuklarının cinsiyetinin kız olduğunu ve Aralık ayında dünyaya geleceğini söyledi. Moraes kızlarının adını ise Marceliho olarak açıkladı.

"ÇOK SEVİLECEK"

Yeni bebeklerinin dünyaya gelmesini büyük bir heyecanla beklediklerini dile getiren Moraes, "Erkek olmasını istedim çünkü kız sahibi olmanın çok pahalı olduğunu ve çok daha fazla iş gerektirdiğini duydum. Yine de bebek ben ve babası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacak ve çok sevilecek. Marcelo çok ama çok mutlu çünkü bir kız istiyordu. Zaten bir oğlumuz var" dedi.

Cinsiyet partisi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kafam çok karıştı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Biri neler olduğunu bana anlatabilir mi?" yorumunu yaptı.