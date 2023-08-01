Arkadaşlarına ve ailesine göre, vegan etki sahibi Zhanna Samsonova'nın Malezya'da yalnızca egzotik meyve diyetiyle geçindikten sonra "açlıktan öldüğü" bildirildi. Samsonova 39 yaşındaydı.

TikTok , Facebook ve Instagram'daki milyonlarca izleyicisi tarafından Zhanna D'Art olarak tanındığı sosyal medyada sık sık çiğ gıdaların tanıtımını yapan Rus vatandaşının, Güneydoğu Asya'da bir tur sırasında tıbbi tedavi gördükten sonra 21 Temmuz'da öldüğü bildirildi. yerel medya kuruluşu raporlarına .

Kimliği açıklanmayan bir arkadaşı Newsflash'a "Birkaç ay önce, Sri Lanka'da şişmiş bacaklarından lenf sızdırarak çoktan bitkin görünüyordu. Tedavi görmesi için evine gönderdiler. Ancak yine kaçtı. Onu Phuket'te gördüğümde dehşete kapıldım.”dedi.

Arkadaşı “Onun bir kat yukarısında oturuyordum ve her gün sabahları onun cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı.” diye ekledi.

Samsonova'nın annesi, kızının ölümünü "kolera benzeri bir enfeksiyona" bağladı. Ancak resmi ölüm nedeni açıklanmadı.

Pişmemiş otçul yemeklerin bir savunucusu olan Kasan yerlisi, son dört yıldır "tamamen çiğ vegan bir diyet" uyguladığını ve yalnızca "meyveler, ayçiçeği çekirdeği filizleri, meyve smoothie'leri ve meyve suları" tükettiğini iddia etti.