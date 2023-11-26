Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Çarşambaspor ve Perşembespor karşı karşıya geldi.

"Gün-Clasico" olarak değerlendirilen derbi mücadelesinde Perşembespor, ilk yarıda Mustafa Batuhan Akıncı, Yasin Öztop ve Tansu Yazıcı ile 3 gol buldu.

Konuk Çarşambaspor ise ilk yarıda Abdülkadir Kaplan'ın golüyle 3-1 geride kapattı.

İkinci yarıda tekrar sahneye çıkan Abdülkadir Kaplan farkı 1'e indirdi.

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Son dakikaları heyecan dolu maçta 90+5'te Hayri Kıcıkoğlu'nun golüyle Çarşambaspor durumu 3-3'e getirerek maçın sonucunu da belirlemiş oldu.