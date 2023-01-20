"Çınarım" dediği eski eşiyle yeniden evlenmek isteyen Ayşe, Seda Sayan ve ekibinden yardım istedi. "Kayınvalidem yuvamı bozdu" diyen Ayşe, eski eşine "Çocuklarımın babası, gözümüzün nuru. İkimiz olduktan sonra dünya döner. Seni çok sevdim, sevmeye de devam edeceğim." sözleriyle seslendi. 10 yıllık eşi ve çocuklarının babasının kendisine dönmesini isteyen Ayşe'nin çabaları sosyal medyada da çok konuşuldu.

EŞİNDEN ŞİİRLİ MESAJ

Yazdığı şiiri stüdyoya ileten eski eş Ali, "Ben senin aşkını istemiyorum. Sen gittiğinde mevsim bahardı. Geçmişten bu güne sadece anılar kaldı. Şevkate, sevgiye lüzum kalmadı. Ben senin aşkını istemiyorum. Sanmaki muhtacım artık ben sana. İstemem ellerini avucumda, yeterki iz kalmasın bana. Ben senin aşkını istemiyorum. Ben sana gelmiştim koşarcasına, yüreğim bu tenden çıkarcasına. Terk edip giderken beni kaçarcasına, ben senin aşkını istemiyorum " sözleriyle eski eşinin teklifini reddeti.

KAYINVALİDESİYLE YÜZLEŞTİ

Manken yürüyüşü yapan ve eşinin fotoğrafını giydiği kıyafete bastıran Ayşe, ayrılıklarına sebep gösterdiği kayınvalidesiyle yüzleşti. "Kayınvalidem eşimi elimden aldı." iddiasında bulunan Ayşe'ye yanıt veren kayınvalide Zeynep, gelinin evde durmadığını sürekli annesine gittiğini ve kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

UMUTLANDIRAN MESAJ

Günlerdir eski eşiyle barışmak için mücadele eden Ayşe'ye umutlandıran mesaj 20 Ocak tarihli bölümde geldi. Ali'nin "Pazartesi görüşürüz!" mesajı Ayşe'yi umutlandırdı.

ALİ KENDİNİ BAKIMA ALDI

Seda Sayan, Ali'nin kendine bakıma aldığını söyleyerek kimin için yaptığını ise bilmediğini söyledi.

"ALİ BENİM İÇİN SÜSLENİYOR"

Ali'nin maske yaptığı görüntüleri gören Ayşe, kendisi için hazırlandığını söyledi.

"BURAYA GELECEK EMİNİM"

Ayşe, pazartesi günü Ali'nin buraya geleceğinden de emin olduğunu söyledi.