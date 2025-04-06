Partililere seslenen Soyer, mücadelenin önemine vurgu yaparken, toplumun umudunu diri tutması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının başında karamsarlıkla mücadele eden bir toplum portresi çizen Soyer, farklı seslere dikkat çekti:

“Bazısı der ki; ‘Değerli dost, bunu sağlamak için mücadele edeceğiz.’

Bazısı da der ki; ‘Yahu, ne yapabilirdik ki?’”

Toplum olarak sayıca az olsak da değerlerimizden ve inancımızdan vazgeçmememiz gerektiğini vurgulayan Soyer, “Kaç kişi kaldık diye soranlar olabilir ama önemli olan kaç kişi değil, nasıl bir inançla mücadele ettiğimizdir,” dedi.

“Sıçanın sidiğinin bile denize faydası var”

Soyer, konuşmasında atalarından öğrendiği bir sözü de paylaştı. Salonda tebessümle birlikte alkışları da alan bu ifade, Soyer’in halk diliyle verdiği mesajlardan biri oldu:

“Bize atalarımızdan kalan bir söz var.

‘Sıçanın sidiğinin bile denize faydası vardır.’

Bu sözü hiç unutmayın.”

“Mücadele sayıda değil, yürektedir”

Soyer konuşmasının devamında, toplumsal mücadelenin büyüklükle ya da kalabalıkla ölçülmeyeceğini belirtti:

“İş cesarette, büyüklükte ya da sayıda değildir.

İş; yürektedir, beyindedir, insan sevgisindedir, yurt sevgisindedir, barış ve demokrasi iradesindedir.”

"Birlik mücadele dayanışma…”

Salona dönen Soyer, konuşmasını klasik CTP sloganıyla sonlandırdı:

“Haydi, hep birlikte haykıralım:

Birlik, mücadele, dayanışma!”

Kurultay salonunda alkışlar uzun süre dinmedi.