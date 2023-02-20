Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını bildirdi.

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