Cahitoğlu, “ÖzellikleAdıyaman’da yaşanan öğrencilerimizin,öğretmenlerimizin ve velilerimizin de içinde bulunduğu İsias Otel den gelen acı haberlerle birlikte geçtiğimiz hafta ertelediğimiz spor müsabakalarını bir hafta daha erteliyoruz” dedi.
Cahitoğlu, “ÖzellikleAdıyaman’da yaşanan öğrencilerimizin,öğretmenlerimizin ve velilerimizin de içinde bulunduğu İsias Otel den gelen acı haberlerle birlikte geçtiğimiz hafta ertelediğimiz spor müsabakalarını bir hafta daha erteliyoruz” dedi.
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