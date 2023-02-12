Cahitoğlu, “ÖzellikleAdıyaman’da yaşanan öğrencilerimizin,öğretmenlerimizin ve velilerimizin de içinde bulunduğu İsias Otel den gelen acı haberlerle birlikte geçtiğimiz hafta ertelediğimiz spor müsabakaları nı bir hafta daha erteliyoruz” dedi.

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