Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü attı Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü attı

Cahitoğlu, “ÖzellikleAdıyaman’da yaşanan öğrencilerimizin,öğretmenlerimizin ve velilerimizin de içinde bulunduğu İsias Otel den gelen acı haberlerle birlikte geçtiğimiz hafta ertelediğimiz spor müsabakalarını  bir hafta daha erteliyoruz” dedi.