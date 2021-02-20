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12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:16
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12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda

41. Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu’nda mücadele etti.

Milliler; Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde oynadığı beşinci müsabakada İsveç’i 88-80’lik skorla yendi.

Bu grubun diğer maçında ise Hollanda, Hırvatistan’ı 65-57’lik skorla geçti. Bu sonuçla Basketbol A Milli Erkek Takım, A Milli Kadın Takımı'nın ardından Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak.

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