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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu, 20 Temmuz 2020 Pazartesi gerçekleştirildi. Koşu, Alsancak’ta 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önünde başladı ve Girne Kordonboyu’ndaki Atatürk Büstü önünde tamamlandı.

21 Temmuz 2020 Salı 13:14
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu, 20 Temmuz 2020 Pazartesi gerçekleştirildi. Koşu, Alsancak’ta 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önünde başladı ve Girne Kordonboyu’ndaki Atatürk Büstü önünde tamamlandı.

8 kilometre olarak Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen koşunun erkekler genel klasmanında Hakan Tazegül 0:27.36’lık derecesi ile birinci oldu. Kadınlar genel klasmanında ise Mine Devrim 0:34.13’lük derecesi ile ilk sırada yer aldı. Takımlar sıralamasında ise erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birinci, Özgürlük ve Barış Takımı ikinci, Just Ltd üçüncü oldu. Kadınlar takım sıralamasında ise Tüfekçi Spor birinci oldu.

Koşunun ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani takdim etti.

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Barış Ve Özgürlük Yol Koşusu20 Temmuz
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