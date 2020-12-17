2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu. 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlendi.
FIFA Yılın Kalecisi ödülü Lyon'un kalecisi Sarah Bouhaddi'nin oldu
FIFA Yılın Erkek Kaleci ödülünün sahibi Manuel Neuer
FIFA Puskas ödülünü Burnley'e attığı golle Heung-Min Son kazandı
Kadın futbolunda Yılın Teknik Direktörü ödülünün sahibi, Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman oldu
Yılın Erkek Teknik Direktörü Jurgen Klopp
FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi maç sırasında yaptığı ilk yardım müdahalesiyle rakibinin hayatını kurtaran Mattia Agnese oldu
FIFA FIFPRO En İyi Kadın 11'i; C.Endler, L.Bronze, W.Renard, M.Bright, D.Cascarino, B.Bonansea, V.Boquete, P.Harder, V.Miedema, T.Heath, M.Rapinoe
FIFA Yılın 11'i; Alisson Becker, Trent-Alexander Arnold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo
Manchester City forması giyen Lucy Bronze, FIFA Yılın Kadın Futbolcusu seçildi.
FIFA Yılın Futbolcusu Ödülünü Robert Lewandowski kazandı.