2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu. 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlendi.

FIFA Yılın Kalecisi ödülü Lyon'un kalecisi Sarah Bouhaddi'nin oldu

FIFA Yılın Erkek Kaleci ödülünün sahibi Manuel Neuer

FIFA Puskas ödülünü Burnley'e attığı golle Heung-Min Son kazandı

Kadın futbolunda Yılın Teknik Direktörü ödülünün sahibi, Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman oldu

Yılın Erkek Teknik Direktörü Jurgen Klopp

FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi maç sırasında yaptığı ilk yardım müdahalesiyle rakibinin hayatını kurtaran Mattia Agnese oldu

FIFA FIFPRO En İyi Kadın 11'i; C.Endler, L.Bronze, W.Renard, M.Bright, D.Cascarino, B.Bonansea, V.Boquete, P.Harder, V.Miedema, T.Heath, M.Rapinoe

FIFA Yılın 11'i; Alisson Becker, Trent-Alexander Arnold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo

Manchester City forması giyen Lucy Bronze, FIFA Yılın Kadın Futbolcusu seçildi.

FIFA Yılın Futbolcusu Ödülünü Robert Lewandowski kazandı.