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2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:08
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2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu. 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlendi.

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu - 2. Foto

FIFA Yılın Kalecisi ödülü Lyon'un kalecisi Sarah Bouhaddi'nin oldu

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu - 3. Foto

FIFA Yılın Erkek Kaleci ödülünün sahibi Manuel Neuer

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu - 4. Foto

FIFA Puskas ödülünü Burnley'e attığı golle Heung-Min Son kazandı

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu - 5. Foto

Kadın futbolunda Yılın Teknik Direktörü ödülünün sahibi, Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman oldu

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu - 6. Foto

Yılın Erkek Teknik Direktörü Jurgen Klopp

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu - 7. Foto

FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi maç sırasında yaptığı ilk yardım müdahalesiyle rakibinin hayatını kurtaran Mattia Agnese oldu

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu - 8. Foto

FIFA FIFPRO En İyi Kadın 11'i; C.Endler, L.Bronze, W.Renard, M.Bright, D.Cascarino, B.Bonansea, V.Boquete, P.Harder, V.Miedema, T.Heath, M.Rapinoe

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu - 9. Foto

FIFA Yılın 11'i; Alisson Becker, Trent-Alexander Arnold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu - 10. Foto

Manchester City forması giyen Lucy Bronze, FIFA Yılın Kadın Futbolcusu seçildi.

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu - 11. Foto

FIFA Yılın Futbolcusu Ödülünü Robert Lewandowski kazandı.

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