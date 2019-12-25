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25 yıllık efsane geri dönüyor!

Bir Demet Tiyatro’nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, yılbaşı akşamı Kanal D’de...

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:17
25 yıllık efsane geri dönüyor!

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt ve yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler, 31 Aralık Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranda.

Son Güncelleme: 25.12.2019 12:20
Anahtar Kelimeler:
Feriştah
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