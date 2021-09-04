28 saniyede işlem tamam

Rakibini 28 saniyede nakavt eden Metin Turunç, dün akşam antrenörü Dindar Gölçek ile adaya döndü. Havalimanın da açıklama yapan Metin Turunç, Ukrayna ve Arnavutluk zaferlerinden sonra İstabul’da yine bayrağı dalgalandırıp zaferlerine bir yenisini eklediklerini ifade etti. Maç öncesini çok iyi geçirdiklerini bunu da maça iyi yansıtıp maçı 28 saniyede tamamladıklarını ifade eden Milli boksör Turunç, bu maçın geride kaldığını, kemer maçına bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. Antrenör Dindar Gölçek ise havalimanında yaptığı açıklamada Metin’in üzerine koyarak sürece devam ettiğini bunu dünkü müsabakada bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Güçlü rakibi karşısında mücadeleye çok iyi başlayıp maçı 28 saniyede tamamladığını söyleyen Gölçek, önlerinde zor bir takvim ve süreç olduğunu belirterek Pazartesi itibariyle çalışmalara yeniden devam edeceklerini ifade etti.