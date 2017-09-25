45 yaşında futbola geri dönüyor

Çekya’nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Juventus’un efsane ismi Pavel Nedved, 45 yaşında yeşil sahalara geri dönüyor. Nedved, Çek takımı FK Skalna takımı ile bir maçlık sözleşme imzalıyor. Juventus ile çıktığı son maçtan tam 8 yıl sonra emekli olacak olan Nedved, bunu Çekya ekibi FK Skalna’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Kariyerinde Viktoria Plzen, Dukla Prag, Sparta Prag ve Lazio gibi takımlar bulunan Pavel Nedved, Juventus’a transfer olduktan sonra Torino ekibinin efsane isimleri arasına ismini yazdırmayı başarmıştı.