6 numara için hedef Bakayoko

Fernando ve Ndiaye’nin ayrılığı sonrasında orta saha hattına Jean Michael Seri’yi dahil eden Galatasaray Kulübü, yeni gözdesini de İngiltere’den buldu!

Sarı kırmızılılar, İngiliz devi Chelsea’de forma giyen Tiemoue Bakayoko’yu kiralamak için harekete geçti. Galatasaray Yönetimi, 25 yaşındaki futbolcuyu ‘Seri’ formülü ile kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

G.Saray, Chelsea’nin geçen yıl Milan’a kiraladığı Bakayoko için Maviler’in kapısını çalacak. Aslan, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için 1.5 milyon Euro’luk teklif yapacak.

Fildişi Sahilli oyuncuya da vatandaşı Seri’ye olduğu gibi 2.8 milyon Euro para önerilecek. Teknik direktör Fatih Terim, orta sahada geçen yılkinden daha güçlü olmaları gerektiğinin altını her fırsatta çizerken, yönetime verdiği transfer raporunda da bunun üzerinde önemle durmuştu.