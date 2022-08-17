65. Kickboks Renkli Kuşak sınavında başarılı olanlar açıklandı

2022 yılı Faaliyet Programında yer alan 65. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 07 Ağustos 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi.

Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 78 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

Sarı Kuşak:

01- Mustafa Arda Lekesiz

02- Turan Bayraktar

03- Eda Kesmeci

04- Leyla Çaylı

05- Ceylin İsmet Lefkoşalı

06- Rıdvan Şahin

07- Hevin Bakıroğlu

08- Artun Yürüker

09- Süleyman Dağdelen

10- Nusret Canbolat

11- Rojin Ataş

12- Şerif Azat Gül

13- Su Demirbüken

14- Mursel Çakır

15- Mehmet Arapoğlu

16- Ayşe Ceren Öney

17- Ahmet Sülünlü

Yeşil Kuşak:

01- Mehmet Gülen

02- Esger Batırcanov

03- Toprak Şanverdi

04- Zeliş Türksözler

05- Fatma Hacet

06- Berfin Sönmez

07- Cansu Eskidemir

08- Rabia Kara

09- Mansur Jemshıdov

10- Fatih Taşkıran

11- Onur Taşkıran

12- Tuana Serin

13- Ahmet Topaloğulları

14- Burak Pişkin

15-Hüseyin Bengisoy

16- Hamza Yıldırım

17- Türker Eren Öney

18- Uhud Beza

19- Teoman Sivri

20- Nehir Perçin

21- Yeliz Deniz Kartal

22- Berat Güraslan

23- Poyraz Dorunay

24- Jörele Fotso Lovokdam

Yeşil Mavi Kuşak:

01- Deran Toprak

02- Aren Toprak

03- Ertu Rüstemoğlu

04- Melisa Yayla

05- Mustafa Yayla

06- Aydın Öztürk

07- Utku Aslantürk

Mavi Kuşak:

01- Mustafa Erbekçi

02- Ege Boran Osmanlı

03- Berke Elmas

04- Durmuş Adsız

05- İslam İmamov

06- Arda Eskidemir

07- Duru Güher

08- Emirhan Göktaş

09- Shohrukh Hakimov

10- Kerem Killi

11- Nilay Çakın

12- Enes Boran Elkondu

13- Sinan Macit

14- Murat Amralı

Mavi Turuncu Kuşak:

01- Sorin Zeybek

02- Alimcan Bvayramov

03- Tekhan Ali Khakparaghi

04- Efe Zeybek

Turuncu Kuşak:

01- Şengül Kırmızı

02- Hatice Yurtcan

03- Hasan Yurtcan

04- Zülfiye Akarpınar

05- Elifsu Akıncı

Turuncu Kahve:

01- Abdullah Togay

02- Kardelen Domrul

03- Cumhur Toprak Turaç

Kahverengi Kuşak:

01- Hüseyin Eren Babuccu

02- Sümeyra Göğsüaçık

03- Abdulmenan Göğsüaçık

04- İrem Muk