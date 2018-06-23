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A Lisans kursu sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu’nun düzenlemiş olduğu UEFA A Lisans Antrenörlük Kursu’nun 2. Aşaması devam ediyor.

23 Haziran 2018 Cumartesi 09:07
A Lisans kursu sürüyor

BRT Spor'un haberine göre,  Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu’nun düzenlemiş olduğu UEFA A Lisans Antrenörlük Kursu’nun 2. Aşaması devam ediyor.

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KTFF Ahmet Sami Topcan toplantı salonunda Prof. Dr. Caner Açıkada’nın “Birim Antrenman Periyotlaması” konularını kursiyerlere slaytlı gösterilerle anlattı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim görevlilerinden Uzman Diyetisyen Emine Ömerağa’nın “Futbolda Beslenme ve Sıvı Alımı” ile ilgili sunumu ile kursun öğlene kadar olan bölümü tamamlandı. Kursiyerler öğlenden sonra saha çalışmaları Ortaköy sahasında Osman Öngen tarafından “saha çalışmaları 11-11 hücüm-savunmada derinlik ve kontra atak” ile “11-11 savunmada 3. bölgede savunma” konuları işlendi.

UEFA A Lisans Antrenörlük Kursuna katılan kursiyerler yarın Osman Öngen tarafından öğlenden önce Ahmet Sami Topcan toplantı salonunda, öğlenden sonra da saha çalışmaları ile ilk hafta tamamlanacak. Kurs önümüzdeki hafta yine devam edip 1 Temmuz’da tamamlanacak.

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